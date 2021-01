LIVE Dakar 2021, prima tappa in DIRETTA: Toby Price in testa tra le moto. Enrico al comando tra i quad (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.55 Tra i quad dopo 92 km al comando Giovanni Enrico (Enrico RACING TEAM) con 9” su Tomas Kubiena (STORY RACING S.R.O.) e 31” su Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM). 9.45 Nessun cambiamento in testa alla gara delle moto con Toby Price (RED BULL KTM FACTORY TEAM) al comando al km 177 con 1’04” di vantaggio su Xavier de Soultrait (HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING) e 1’21” sul britannico compagno di squadra Sam Sunderland (RED BULL KTM FACTORY TEAM). 9.25 Tra i quad dopo 71 km in testa l’argentino Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) seguito a soli 5” dal ceco Tomas Kubiena (STORY RACING S.R.O.) e a 6” dal ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.55 Tra idopo 92 km alGiovanniRACING TEAM) con 9” su Tomas Kubiena (STORY RACING S.R.O.) e 31” su Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM). 9.45 Nessun cambiamento inalla gara dellecon(RED BULL KTM FACTORY TEAM) alal km 177 con 1’04” di vantaggio su Xavier de Soultrait (HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING) e 1’21” sul britannico compagno di sra Sam Sunderland (RED BULL KTM FACTORY TEAM). 9.25 Tra idopo 71 km inl’argentino Nicolas Cavigliasso (DRAG ON RALLY TEAM) seguito a soli 5” dal ceco Tomas Kubiena (STORY RACING S.R.O.) e a 6” dal ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prim ...

Dakar 2021, si parte! Brabec conquista il prologo

Con il prologo prende il via ufficialmente la Dakar 2021. Il più veloce in questa prima -breve- prova cronometrata è il vincitore della gara dello scorso anno, Ricky Brabec, che con la sua Honda chiud ...

Con il prologo prende il via ufficialmente la Dakar 2021. Il più veloce in questa prima -breve- prova cronometrata è il vincitore della gara dello scorso anno, Ricky Brabec, che con la sua Honda chiud ...