Liguria niente terza ondata e uscita dall'incubo a Pasqua

Nessuna terza ondata in Liguria, secondo il professor Giancarlo Icardi epidemiologo e direttore del Dipartimento di Igiene al Policlinico San Martino, in un'intervista al quotidiano La Repubblica. L'incubo per la Liguria finirà a Pasqua nonostante l'allarme dell'Istituto Superiore di Sanità. Il professore Icardi rassicura: "gli aumenti sono dovuti al periodo e i contagi saranno contenuti dai vaccini." 

Pasqua: fine dell'incubo per la Liguria

Icardi, invita alla calma gli abitanti della Liguria, perchè i contagi sono sotto controllo. Con questi dati è da escludere una terza ondata e si intravede l'uscita dal tunnel già a Pasqua

La liguria grazie alla vaccinazione potrà uscire dall'incubo covid già a pasqua secondo quanto previsto dal professor Giancarlo Icardi ...

Capodanno, Coldiretti Liguria: "Il primo con sprechi azzerati su tavole italiane"

Con pranzi e cenoni passati tra le mura domestiche, le feste di fine anno si possono classificare come le prime anti spreco, dove gli avanzi rimasti sulle tavole italiane, in calo del 40% rispetto all ...

La liguria grazie alla vaccinazione potrà uscire dall'incubo covid già a pasqua secondo quanto previsto dal professor Giancarlo Icardi ...

Con pranzi e cenoni passati tra le mura domestiche, le feste di fine anno si possono classificare come le prime anti spreco, dove gli avanzi rimasti sulle tavole italiane, in calo del 40% rispetto all ...