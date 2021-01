Jannik Sinner rinuncia all’ATP 250 di Antalya. Ecco chi ci sarà in Turchia (Di domenica 3 gennaio 2021) Rimandato in territorio australiano l’esordio di Jannik Sinner nella nuova stagione tennistica. Probabilmente una diversa programmazione dei tornei dopo l’annuncio del nuovo calendario e quindi non una scelta viziata da un guaio fisico (come riportato dall’account Twitter di Luca Fiorino). Non si conoscono ancora i motivi esatti della decisione di non andare in Turchia, ma sta di fatto che così si riduce una comunque numerosa spedizione azzurra ad Antalya. Restano infatti nel tabellone principale Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso. Si era ritirato già nei giorni scorsi Marco Cecchinato, a cui si aggiungono, insieme a Sinner, Borna Coric, Lloyd Harris, Benoit Paire e Joao Sousa. Al loro posto entrano nel tabellone principale numerosi giocatori fuori la Top 200: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Rimandato in territorio australiano l’esordio dinella nuova stagione tennistica. Probabilmente una diversa programmazione dei tornei dopo l’annuncio del nuovo calendario e quindi non una scelta viziata da un guaio fisico (come riportato dall’account Twitter di Luca Fiorino). Non si conoscono ancora i motivi esatti della decisione di non andare in, ma sta di fatto che così si riduce una comunque numerosa spedizione azzurra ad. Restano infatti nel tabellone principale Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso. Si era ritirato già nei giorni scorsi Marco Cecchinato, a cui si aggiungono, insieme a, Borna Coric, Lloyd Harris, Benoit Paire e Joao Sousa. Al loro posto entrano nel tabellone principale numerosi giocatori fuori la Top 200: ...

OA_Sport : #TENNIS Jannik Sinner partirà la sua stagione direttamente dall'Australiane: niente ATP di Antalya. Le cause del ca… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Nessun infortunio per Jannik #Sinner. Sì tratta di un semplice cambio di programma. Tra tre giorni ne sapremo di più. - sportface2016 : Tennis, Jannik #Sinner si è cancellato dall’Atp 250 di #Antalya - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Nessun infortunio per Jannik #Sinner. Sì tratta di un semplice cambio di programma. Tra tre giorni ne sapremo di più. - FiorinoLuca : Nessun infortunio per Jannik #Sinner. Sì tratta di un semplice cambio di programma. Tra tre giorni ne sapremo di più. -