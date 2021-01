Infortunio Letizia: stiramento ai flessori della coscia destra (Di domenica 3 gennaio 2021) Infortunio Letizia: brutta tegola per Filippo Inzaghi e il Benevento, il terzino destro ha riportato uno stiramento ai flessori della coscia destra Tegola per il Benevento di Filippo Inzaghi. Sul finire del primo tempo Gaetano Letizia ha accusato un problema muscolare dopo aver calciato verso la porta di Donnarumma. Il terzino destro si è toccato i flessori della coscia destra. Probabile stiramento per l’ex Carpi che ha lasciato il posto a Riccardo Improta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021): brutta tegola per Filippo Inzaghi e il Benevento, il terzino destro ha riportato unoaiTegola per il Benevento di Filippo Inzaghi. Sul finire del primo tempo Gaetanoha accusato un problema muscolare dopo aver calciato verso la porta di Donnarumma. Il terzino destro si è toccato i. Probabileper l’ex Carpi che ha lasciato il posto a Riccardo Improta. Leggi su Calcionews24.com

Infortunio Letizia: brutta tegola per Filippo Inzaghi e il Benevento, il terzino destro ha riportato uno stiramento ai flessori della coscia destra Tegola per il Benevento di Filippo Inzaghi. Sul ...

Benevento, Inzaghi perde uno dei suoi migliori giocatori: le condizioni

Benevento, Inzaghi perde uno dei suoi migliori giocatori: le condizioni

Infortunio Letizia: brutta tegola per Filippo Inzaghi e il Benevento, il terzino destro ha riportato uno stiramento ai flessori della coscia destra Tegola per il Benevento di Filippo Inzaghi. Sul finire del primo tempo Gaetano Letizia ha accusato un problema muscolare dopo aver calciato verso la porta di Donnarumma. Il terzino destro si è toccato i flessori della coscia destra. Probabile stiramento per l'ex Carpi che ha lasciato il posto a Riccardo Improta.