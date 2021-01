Il Milan vince a Benevento 2-0 e riprende la testa (Di domenica 3 gennaio 2021) In 10 per un`ora (espulso al 33` Tonali), il Milan batte 2-0 in trasferta un buon Benevento, a cui è mancato solo il gol, e si riprende la testa della classifica. E così colpo su colpo tra Inter e Milan. Il Diavolo quindi si riprende la testa della classifica salendo a 37 punti, uno in più dei “cugini”. Prossima puntata della sfida tra le Milanesi, il giorno della Befana: l’Inter gioca alle 15 in casa della Sampdoria, posticipo serale per il Milan contro la Juventus. I giallorossi sanniti accusano una battuta d'arresto, ma si godono la loro serie A a quota 18 punti, davanti a squadre come Samp, Bologna e Fiorentina. Allo Stadio ‘Vigorito’ Pippo Inzaghi (leggendario passato Milanista con doppietta nella finale di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 3 gennaio 2021) In 10 per un`ora (espulso al 33` Tonali), ilbatte 2-0 in trasferta un buon, a cui è mancato solo il gol, e siladella classifica. E così colpo su colpo tra Inter e. Il Diavolo quindi siladella classifica salendo a 37 punti, uno in più dei “cugini”. Prossima puntata della sfida tra leesi, il giorno della Befana: l’Inter gioca alle 15 in casa della Sampdoria, posticipo serale per ilcontro la Juventus. I giallorossi sanniti accusano una battuta d'arresto, ma si godono la loro serie A a quota 18 punti, davanti a squadre come Samp, Bologna e Fiorentina. Allo Stadio ‘Vigorito’ Pippo Inzaghi (leggendario passatoista con doppietta nella finale di ...

