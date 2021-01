Fabio Aru oggi: orario, tv, programma, streaming Trofeo Città di Cremona ciclocross (Di domenica 3 gennaio 2021) Fabio Aru tornerà in gara oggi, 3 gennaio, nel Trofeo Città di Cremona 2021, che assegnerà anche i titoli regionali per quanto concerne la Lombardia e il Piemonte. Si tratta della terza competizione alla quale partecipa il ciclista sardo. Sono attesi oltre 300 atleti al via. Non sarà di certo una passeggiata per i ciclisti visto che nella campagna cremasca fuori Montodine, che ospiterà la manifestazione, nelle scorse ore è scesa una fitta nevicata che ha complicato non poco il lavoro agli organizzatori. Il andrà pulendosi dalla neve con i passaggi delle gare precedenti a quella Open maschile. Gioele Bertolini e Jakob Dorigoni sono i grandi favoriti al successo del Trofeo Città di Cremona 2021. Occhio anche a Cristian Cominelli, Samuele Leone, Federico ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021)Aru tornerà in gara, 3 gennaio, neldi2021, che assegnerà anche i titoli regionali per quanto concerne la Lombardia e il Piemonte. Si tratta della terza competizione alla quale partecipa il ciclista sardo. Sono attesi oltre 300 atleti al via. Non sarà di certo una passeggiata per i ciclisti visto che nella campagna cremasca fuori Montodine, che ospiterà la manifestazione, nelle scorse ore è scesa una fitta nevicata che ha complicato non poco il lavoro agli organizzatori. Il andrà pulendosi dalla neve con i passaggi delle gare precedenti a quella Open maschile. Gioele Bertolini e Jakob Dorigoni sono i grandi favoriti al successo deldi2021. Occhio anche a Cristian Cominelli, Samuele Leone, Federico ...

tuttobiciweb_it : Gabriele #Missaglia approda alla #QhubekaAssos, sarà lui a seguire da vicino Fabio #Aru - zazoomblog : LIVE Ciclocross Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru in gara c’è la neve sul tracciato! - #Ciclocross… - infoitsport : Fabio Aru ciclocross in tv 3 gennaio: orario, programma, come seguire il Trofeo Cittá di Cremona - Eurosport_IT : Le confessioni di Fabio #Aru e i suoi propositi per l'anno nuovo... ?????? #EurosportCiclismo - infoitsport : Ciclocross, Fabio Aru in gara a Cremona! C'è neve sul tracciato! Orario e programma -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Aru Fabio Aru, dai dubbi alla rinascita nel fango. "Un ritorno a casa, ora corro col sorriso" Quotidiano.net Fabio Aru oggi: orario, tv, programma, streaming Trofeo Città di Cremona ciclocross

Fabio Aru tornerà in gara oggi, 3 gennaio, nel Trofeo Città di Cremona 2021, che assegnerà anche i titoli regionali per quanto concerne la Lombardia e il Piemonte. Si tratta della terza competizione a ...

LIVE Ciclocross, Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru in gara, c’è la neve sul tracciato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del Trofeo Città di Cremona - Fabio Aru: "Voglio divertirmi e divertire" - Fabio Aru ai Mondiali di ciclocross? Buongiorno amici ed amiche di OA ...

Fabio Aru tornerà in gara oggi, 3 gennaio, nel Trofeo Città di Cremona 2021, che assegnerà anche i titoli regionali per quanto concerne la Lombardia e il Piemonte. Si tratta della terza competizione a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del Trofeo Città di Cremona - Fabio Aru: "Voglio divertirmi e divertire" - Fabio Aru ai Mondiali di ciclocross? Buongiorno amici ed amiche di OA ...