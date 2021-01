Dal 7 gennaio ritorno delle fasce per le Regioni. Si va verso criteri più severi (Di domenica 3 gennaio 2021) Dal 7 gennaio le Regioni torneranno a essere divise per fasce a colori. Si pensa dal 15 gennaio a criteri ancora più stringenti per evitare la terza ondata di covid mentre slitta al 18 gennaio - la ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 3 gennaio 2021) Dal 7letorneranno a essere divise pera colori. Si pensa dal 15ancora più stringenti per evitare la terza ondata di covid mentre slitta al 18- la ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal gennaio Lombardia zona gialla il 7 gennaio. Ma potrebbe non durare Il Giorno Dal 6 al 31 gennaio tour de force per i bianconeri

Mentre la squadra lavora sul campo in vista della ripresa del campionato, il direttore sportivo bianconero Andrea Grammatica, in concerto con la società, sta valutando gli eventuali passi da fare per ...

La messa dei popoli slitta a settembre

Slitta la Messa dei Popoli, al Duomo. Dal 6 gennaio, solennità dell’Epifania, passa a domenica 26 settembre 2021 causa pandemia. La messa è animata dalle comunità di immigrati cattolici di ogni nazion ...

