Covid, oltre 2500 vaccini in quattro giorni nel Casertano. Boom Asl e ospedale del capoluogo (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – oltre 2500 vaccini (2663) anti-Covid somministrati in quattro giorni: è un primissimo, ma positivo bilancio della campagna di vaccinazione nel Casertano, relativa ai cinque presidi ospedalieri dell’Asl di Caserta scelti come punti di somministrazione delle dosi e all’ospedale di Caserta, azienda autonoma non gestita dall’Asl. Al momento i vaccini sono riservati agli operatori sanitari. In particolare sono 2007 le dosi somministrate nei cinque presidi Asl, mentre al nosocomio del capoluogo ne sono stati somministrati 656. Numeri che fanno del Casertano, per quanto concerne i vaccini somministrati, la seconda provincia campana, ovviamente dopo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –(2663) anti-somministrati in: è un primissimo, ma positivo bilancio della campagna di vaccinazione nel, relativa ai cinque presidi ospedalieri dell’Asl di Caserta scelti come punti di somministrazione delle dosi e all’di Caserta, azienda autonoma non gestita dall’Asl. Al momento isono riservati agli operatori sanitari. In particolare sono 2007 le dosi somministrate nei cinque presidi Asl, mentre al nosocomio delne sono stati somministrati 656. Numeri che fanno del, per quanto concerne isomministrati, la seconda provincia campana, ovviamente dopo ...

Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Con 63mila vaccinati l'Italia è seconda in Europa' #Covid #ANSA - marcodimaio : Sul #vaccino non sono ammessi errori o ritardi. Lo ha richiamato il presidente Mattarella e sarà il terreno su cui… - fattoquotidiano : Farmacista rimuove oltre 500 dosi di vaccino anti Covid dal freezer e le rende inutilizzabili - nuova_venezia : RACCOLTA FONDI PER LA FAMIGLIA DI IVAN / Il falconiere di Mira morto di Covid a soli 42 anni: gli amici hanno lanci… - lavocediasti : Bollettino Covid in Piemonte: oltre 3700 nuovi guariti, 776 positivi e otto persone decedute -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Covid, in Italia vaccinate oltre 84mila persone Adnkronos Intervento dibattito CNDDU su apertura scuole troppi punti in sospeso

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani segnala ulteriori preoccupazioni in merito all’apertura delle scuole giorno 7 gennaio per le continue dichiarazioni espresse d ...

Ricoveri in salita, Rt vicino a 1

Ormai nel pieno della seconda ondata. Rimanete a casa, è ora di capirlo. L'Rt nazionale è ormai prossimo a 1. Quello calcolato ufficialmente da ...

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani segnala ulteriori preoccupazioni in merito all’apertura delle scuole giorno 7 gennaio per le continue dichiarazioni espresse d ...Ormai nel pieno della seconda ondata. Rimanete a casa, è ora di capirlo. L'Rt nazionale è ormai prossimo a 1. Quello calcolato ufficialmente da ...