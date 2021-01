Covid Italia, bollettino oggi 3 gennaio 2021: Battiston: «Indice Rt a 0,99». In Veneto 3.419 casi (Di domenica 3 gennaio 2021) La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 3 gennaio 2021. È oggi pari a 0,99 in Italia l'Indice Rt, che indica quante persone possono essere contagiate da un individuo... Leggi su ilmattino (Di domenica 3 gennaio 2021) La situazioneinin base aldi. Èpari a 0,99 inl'Rt, che indica quante persone possono essere contagiate da un individuo...

In Toscana sono 121.770 i casi di positività al Coronavirus, 355 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e ragg ...

Covid, Sileri: "Tutti i vaccini disponibili entro 6 mesi"

"Verosimilmente, nel corso del primo semestre del 2021 progressivamente tutti i vaccini saranno disponibili". Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, si esprime così sulla campagna di vaccinazion ...

