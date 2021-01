Coronavirus Lazio. Si registrano 1.681 nuovi positivi, 952 guariti e 24 decessi (Di domenica 3 gennaio 2021) Coronavirus Lazio – Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “OGGI SU QUASI 12 MILA TAMPONI NEL Lazio (+2.206) SI registrano 1.681 CASI positivi (+406), 24 I decessi E +952 I guariti. STABLI I decessi, AUMENTANO I CASI E I RICOVERI, MENTRE DIMINUISCONO LE TERAPIE INTENSIVE. IL RAPPORTO TRA positivi E TAMPONI E’ A 14%. I CASI A ROMA CITTA’ SONO STABILI A QUOTA 700. I DATI IN AUMENTO RIFLETTONO I COMPORTAMENTI DELLA FASE PREFESTIVA. BISOGNA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 gennaio 2021)– Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “OGGI SU QUASI 12 MILA TAMPONI NEL(+2.206) SI1.681 CASI(+406), 24 IE +952 I. STABLI I, AUMENTANO I CASI E I RICOVERI, MENTRE DIMINUISCONO LE TERAPIE INTENSIVE. IL RAPPORTO TRAE TAMPONI E’ A 14%. I CASI A ROMA CITTA’ SONO STABILI A QUOTA 700. I DATI IN AUMENTO RIFLETTONO I COMPORTAMENTI DELLA FASE PREFESTIVA. BISOGNA ...

RegioneLazio : 'Superata ampiamente, nel Lazio, la quota delle 10 mila vaccinazioni effettuate, ovvero oltre il 20% di quelle a di… - RaiNews : Scuola, sindacati e presidi del Lazio chiedono rinvio ripresa didattica in presenza #coronavirus - RegioneLazio : #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #1gennaio, effettuate 11210 vaccinazioni. Su - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 347 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 75.332: Sale a 1.831.741 morti nel Mondo… - Abitarearoma : ?? #Covid-19 #3gennaio 2021: #Roma ?? Lazio ???? ?? Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%. ?? Alle ore 12:00 di… -