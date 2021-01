Buon compleanno Greta Thunberg, l'ambientalista svedese compie 18 anni (Di domenica 3 gennaio 2021) Tanti auguri a Greta Thunberg . compie 18 anni il 3 gennaio l'attivista dei Fridays for Future , scelta da Time nel 2019 come Persona dell'Anno e nominata per il Premio Nobel per la pace. La giovane ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) Tanti auguri a18il 3 gennaio l'attivista dei Fridays for Future , scelta da Time nel 2019 come Persona dell'Anno e nominata per il Premio Nobel per la pace. La giovane ...

