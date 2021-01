Basket femminile, Serie A1: Venezia non sbaglia un colpo, vincono anche Virtus Bologna e Ragusa (Di domenica 3 gennaio 2021) Nella giornata odierna si è disputato il quattordicesimo turno della Serie A1 di Basket femminile 2020-2021. Prosegue la marcia inarrestabile di Venezia, mentre sugli altri campi vincono Virtus Bologna, Ragusa, San Martino di Lupari, Broni e Sassari. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Venezia non conosce freni: il nettissimo 91-49 sul Geas Sesto San Giovanni vale la tredicesima vittoria in altrettante partite per le orogranata. Questo risultato così ampio è frutto di un secondo tempo dominato dalle venete: spiccano Gintare Petronyte e Beatrica Attura, rispettivamente a quota 17 e 15 punti. Tra le ospiti Costanza Verona (17 punti) è l’unica nota lieta. Continua l’inseguimento della Virtus Bologna ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) Nella giornata odierna si è disputato il quattordicesimo turno dellaA1 di2020-2021. Prosegue la marcia inarrestabile di, mentre sugli altri campi, San Martino di Lupari, Broni e Sassari. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.non conosce freni: il nettissimo 91-49 sul Geas Sesto San Giovanni vale la tredicesima vittoria in altrettante partite per le orogranata. Questo risultato così ampio è frutto di un secondo tempo dominato dalle venete: spiccano Gintare Petronyte e Beatrica Attura, rispettivamente a quota 17 e 15 punti. Tra le ospiti Costanza Verona (17 punti) è l’unica nota lieta. Continua l’inseguimento della...

Basket femminile, Serie A1 2021: Venezia non sbaglia un colpo, vincono anche Virtus Bologna e Ragusa

Basket. Settima vittoria di fila. Battuta Empoli a domicilio

Settima di fila per la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket, che inizia il nuovo anno come aveva concluso il 2020 e batte a domicilio Empoli per 57-69 nella gara valida come prima giornata del giro ...

