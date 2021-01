Ascoli-Reggina | Diretta streaming | Live match | Dove vedere la partita (Di domenica 3 gennaio 2021) Ascoli-Reggina si gioca lunedì 4 gennaio alle ore 17. Gara valida per la 17° giornata di Serie B. Entrambe le squadre cercano punti salvezza. Scopri come seguire la partita in… L'articolo Ascoli-Reggina Diretta streaming Live match Dove vedere la partita proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021)si gioca lunedì 4 gennaio alle ore 17. Gara valida per la 17° giornata di Serie B. Entrambe le squadre cercano punti salvezza. Scopri come seguire lain… L'articololaproviene da Meteoweek.com.

sportli26181512 : #Reggina, la prima del 2021 è ad Ascoli: con un occhio già al mercato: Primo match del nuovo anno ad Ascoli per la… - TuttoAscoli : Reggina, i convocati di Baroni per l'Ascoli - citynowit : “Finalmente l'attaccante a disposizione. Sei gli indisponibili ” - TuttoAscoli : Ascoli-Reggina, Baroni: 'Ascoli in fiducia. Sarà una partita complicata per noi ma anche per loro' - VIDEO - strillsport : RT @Strill_it: Ascoli-Reggina, i convocati amaranto: sorpresa Charpentier -