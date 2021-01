Volley | SuperLega 2021 | Civitanova supera in tre set Padova La Lube consolida il 2° posto in classifica

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) Lavince il primo match didelbattendo 3-0 (25-23 25-22 25-18). Una partita abbastanza equilibrata nei primi due set ma con i marchigiani sempre in controllo. Il top scorer di giornata è Kamil Rychlicki capace di mettere a referto 13 punti. Avvio di partita abbastanza equilibrato con Osmany Juantorena (10) che risponde con una gran diagonale a Toncek Stern (14) (4-4). I ragazzi di Fefè De Giorgi alzano decisamente la percentuale in difesa e grazie ad un intelligente mani fuori di Kamil Rychlicki si portano avanti 12-9. I padroni di casa cercano di reagire ma i marchigiani non abbassano la guardia e allungano ulteriormente 18-13. A questo punto le sorti del set sembrano segnate ma la squadra di Jacopo Cuttini riesce a ricucire lo strappo grazie ad un favoloso turno ...