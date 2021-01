Verona, conferenza stampa Juric: «Non parlo più di mercato, a noi serve tranquillità» (Di sabato 2 gennaio 2021) Il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia. Le sue parole Il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia in programma domani alle 15 allo stadio Picco. Queste le parole del tecnico gialloblu raccolte da TuttomercatoWeb. SPEZIA – «Loro giocano bene, hanno un gioco consolidato, con tanti talenti freschi. Sarà una partita difficilissima. Kalinic ha fatto una parte di un allenamento, per cui non lo so sinceramente. Siamo corti in quel reparto in questo momento. Vediamo oggi, poi prenderemo una decisione». MOMENTO DIFFICILE – «Vedo una stagione difficilissima, con molte problematiche. Penso che dovremo mantenere ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Il tecnico delIvanha parlato inalla vigilia della partita contro lo Spezia. Le sue parole Il tecnico delIvanha parlato inalla vigilia della partita contro lo Spezia in programma domani alle 15 allo stadio Picco. Queste le parole del tecnico gialloblu raccolte da TuttoWeb. SPEZIA – «Loro giocano bene, hanno un gioco consolidato, con tanti talenti freschi. Sarà una partita difficilissima. Kalinic ha fatto una parte di un allenamento, per cui non lo so sinceramente. Siamo corti in quel reparto in questo momento. Vediamo oggi, poi prenderemo una decisione». MOMENTO DIFFICILE – «Vedo una stagione difficilissima, con molte problematiche. Penso che dovremo mantenere ...

