Real Madrid-Celta Vigo: le formazioni ufficiali (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Real Madrid ospita il Celta Vigo, rinato da quando sulla panchina dei galiziani siede Eduardo Coudet. La squadra di Zidane, reduce dal pari di Elche, ha bisogno dei tre punti per non perdere terreno nei confronti dell'Atletico Madrid capolista. Queste le scelte dei due allenatori. Real Madrid (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Lucas Vazquez, Benzema, Asensio. All.: Zidane.Celta Vigo (4-3-1-2) – Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Mendez, Tapia, Nolito; Denis Suarez; Iago Aspas, Santi Mina. All.: Coudet.

