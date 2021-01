Oma Akatugba | “Gettare soldi per terra è un’usanza nigeriana | è un augurio di prosperità”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il giornalista nigeriano Oma, amico di Victor Osimhen, commenta, su Twitter, il video che ritrae l’attaccante del Napoli alla festa del suo compleanno. Osimhen è stato immortalato mentre balla gettandoperinsieme ai suoi familiari. Un gesto che ha fatto molto discutere ma che, spiega il giornalista, è in realtàe non deve dunque essere interpretato come un affronto alla miseria. Omaspiega che quel gesto, nella culturavuol dire auguraree che dunque non occorre gonfiarlo più di tanto. Victor Osimhen is in the wrong for the lack of masks and social distancing at a party. But @omahas confirmed that the act of ‘throwing money on the ground’ is to wish ...