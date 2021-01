Nelle case di riposo in Germania "si tira a sorte chi vaccinare" (Di sabato 2 gennaio 2021) Una lotteria per decidere chi viene vaccinato e chi no Nelle case di riposo per anziani in Germania. Un caso che rischia di infiammare ancora di più la polemica sulla penuria di vaccini che sta investendo il ministero della Sanità tedesco guidato da Jens Spahn, peraltro fatto esplodere proprio da un ex segretario di Stato presso il Ministero della Salute, Lutz Stroppe. Meine 88jährige Mutter lebt in einer Senioreneinrichtung in Frankfurt. Das #Impfen gegen #COVID19 begann diese Woche. Die #Impfdosen reichen aber nicht, jetzt wird unter den Bewohnern verlost, wer zuerst geimpft wird. Meine Gefühle zu schildern, verbietet die Etikette.— Stroppe (@LutzStroppe) December 31, 2020 Proprio Stroppe ha denunciato su Twitter la situazione che si sarebbe verificata nella struttura in cui si trova la madre di 88 anni: “Le ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Una lotteria per decidere chi viene vaccinato e chi nodiper anziani in. Un caso che rischia di infiammare ancora di più la polemica sulla penuria di vaccini che sta investendo il ministero della Sanità tedesco guidato da Jens Spahn, peraltro fatto esplodere proprio da un ex segretario di Stato presso il Ministero della Salute, Lutz Stroppe. Meine 88jährige Mutter lebt in einer Senioreneinrichtung in Frankfurt. Das #Impfen gegen #COVID19 begann diese Woche. Die #Impfdosen reichen aber nicht, jetzt wird unter den Bewohnern verlost, wer zuerst geimpft wird. Meine Gefühle zu schildern, verbietet die Etikette.— Stroppe (@LutzStroppe) December 31, 2020 Proprio Stroppe ha denunciato su Twitter la situazione che si sarebbe verificata nella struttura in cui si trova la madre di 88 anni: “Le ...

veneziaunica : Auguri sinceri, il nostro brindisi simbolico da Venezia nelle case di tutti voi. Accogliendo il nuovo anno con fid… - fattoquotidiano : Capodanno, Lamorgese: “Controlli anche sui social per evitare feste nelle case. Saremo inflessibili, anche nelle sa… - Raiofficialnews : Questa sera alle 20:30 su @RaiUno, da Piazza San Pietro, i tre ragazzi de @ilvolo eseguono i brani natalizi più ama… - sambuccoa : RT @Ste_Mazzu: Un uccellino benissimo informato mi dice che i genitori della Milano bene(stante) han lasciato ai party assembratissimi dei… - DegliAzzoni : Per non parlare del miglioramento delle case dal punto di vista statico che energetico. Secondo me questo super bon… -

Ultime Notizie dalla rete : Nelle case Al via le vaccinazioni anti Coronavirus nelle case di riposo Asp di Mirandola, Finale e San Felice SulPanaro Quanto guadagnano i lavoratori delle case farmaceutiche?

I lavoratori di Big Pharma sono mediamente più pagati rispetto alla media nazionale, come dimostra la retribuzione annua lorda (RAL) pari 39300 euro ...

Il petardo rompe il vetro al terzo piano, appartamento distrutto nell’incendio

Casorate, l’ordigno è esploso e le fiamme sono divampate in casa. Pompieri al lavoro per ore. L’inquilina si è salvata, ma la casa è inagibile ...

I lavoratori di Big Pharma sono mediamente più pagati rispetto alla media nazionale, come dimostra la retribuzione annua lorda (RAL) pari 39300 euro ...Casorate, l’ordigno è esploso e le fiamme sono divampate in casa. Pompieri al lavoro per ore. L’inquilina si è salvata, ma la casa è inagibile ...