Meno tamponi, meno positivi in Lombardia; a Bergamo sono 101 (Di sabato 2 gennaio 2021) meno tamponi, meno positivi. In Lombardia i dati dei contagi del 2 gennaio 2021. – i tamponi effettuati: 11.758 totale complessivo: 4.896.792 – i nuovi casi positivi: 1.402 (di cui 71 'debolmente positivi') – i guariti/dimessi totale complessivo: 402.070 (+626), di cui 3.721 dimessi e 398.349 guariti – in terapia intensiva: 491 (+4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.293 (-59) – i decessi, totale complessivo: 25.281 (+78) I nuovi casi per provincia: Milano: 596 di cui 163 a Milano città; Bergamo: 101; Brescia: 226; Como: 28; Cremona: 46; Lecco: 69; Lodi: 16; Mantova: 55; Monza e Brianza: 131; Pavia: 49; Sondrio: 11; Varese: 72. L'articolo BergamoNews.

