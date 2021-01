Magazzini Musicali sabato 2 gennaio su Rai 2 tornano le classifiche

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 2 gennaio 2021)su Rai 2 alle 17:15, con Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto e leIl 2021 riporta in tv le. Un tempo c’era Top of the Pops, ora daalle 17:00 arriva su Rai 2un nuovo format per raccontare la musica tra tv e mondo digitale con al centro leFIMI-GFK come punto di partenza del racconto. Un’ora dedicata alla musica oltre le ospitate, oltre i festival, oltre le varie operazioni nostalgia.è anche in streaming su RaiPlay dove resterà ondemand e sarà trasmesso anche da Rai Radio 2 da dove ...