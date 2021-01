LIVE Tour de Ski 2021, 10 e 15 km in DIRETTA: dominio di Bolshunov, affonda De Fabiani (Di sabato 2 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LA CLASSIFICA DEL Tour DE SKI FEMMINILE 15.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo da OA Sport. 15.34 Francesco De Fabiani è 22° in classifica a 2’18”: Tour de Ski finito per il valdostano, almeno per le primissime posizioni. 15.31 Alexander Bolshunov balza in testa alla classifica del Tour de Ski 2021 con 1’00” sul connazionale Maltsev, oggi 14° all’arrivo, e 1’10” sullo svedese Svensson: distacchi abissali dopo appena due frazioni! 4° Cologna a 1’11”, 5° Yakimushkin a 1’16”, 6° Federico Pellegrino a 1’22”. 15.28 Inutile girarci attorno: non ci siamo proprio. L’Italia resta aggrappata alle imprese del fuoriclasse Pellegrino nelle sprint, ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LA CLASSIFICA DELDE SKI FEMMINILE 15.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo da OA Sport. 15.34 Francesco Deè 22° in classifica a 2’18”:de Ski finito per il valdostano, almeno per le primissime posizioni. 15.31 Alexanderbalza in testa alla classifica delde Skicon 1’00” sul connazionale Maltsev, oggi 14° all’arrivo, e 1’10” sullo svedese Svensson: distacchi abissali dopo appena due frazioni! 4° Cologna a 1’11”, 5° Yakimushkin a 1’16”, 6° Federico Pellegrino a 1’22”. 15.28 Inutile girarci attorno: non ci siamo proprio. L’Italia resta aggrappata alle imprese del fuoriclasse Pellegrino nelle sprint, ...

zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2021 10 e 15 km in DIRETTA: De Fabiani in crisi si stacca anche Pellegrino - #DIRETTA: #Fabiani… - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2021 10 e 15 km in DIRETTA: si ricomincia Francesco De Fabiani cerca risposte! - #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tour de Ski 2021 10 e 15 km in DIRETTA: esame mass start per Francesco De Fabiani. Svahn concede il bis tra le… - ajnamaybe : RT @Rossaliena: ? io ti aspetto e tutti abbracciati?Multimedia Video MARCO MENGONI ATLANTICO TOUR (Live 2019) ?@RadioItalia? ?@mengonimarco… - Marcosworld_88 : RT @Rossaliena: ? io ti aspetto e tutti abbracciati?Multimedia Video MARCO MENGONI ATLANTICO TOUR (Live 2019) ?@RadioItalia? ?@mengonimarco… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tour LIVE Tour de Ski 2021, 10 e 15 km in DIRETTA: si ricomincia, Francesco De Fabiani cerca risposte! OA Sport LIVE Tour de Ski 2021, 10 e 15 km in DIRETTA: dominio di Bolshunov, affonda De Fabiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LA CLASSIFICA DEL TOUR DE SKI FEMMINILE 15.31 Alexander Bolshunov balza in testa alla classifica del Tour de Ski 2021 con 1'00 ...

LIVE Tour de Ski 2021, 10 e 15 km in DIRETTA: inizia la gara, De Fabiani cerca risposte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LA CLASSIFICA DEL TOUR DE SKI FEMMINILE 14.45 INIZIATA LA GARA! 15 km mass start maschile. 14.43 La temperatura dell'aria è di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LA CLASSIFICA DEL TOUR DE SKI FEMMINILE 15.31 Alexander Bolshunov balza in testa alla classifica del Tour de Ski 2021 con 1'00 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LA CLASSIFICA DEL TOUR DE SKI FEMMINILE 14.45 INIZIATA LA GARA! 15 km mass start maschile. 14.43 La temperatura dell'aria è di ...