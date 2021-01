Il Giornale | De Laurentiis si accontenta di 8-10 milioni per Milik

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tesa, tesissima la situazione dial Napoli. Si attende infatti con ansia l’apertura del mercato di riparazione per capire se sarà possibile per la punta polacca lasciare il capoluogo partenopeo in anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Rottura totale con tanto di possibili strascichi legali trae il Napoli: il polacco interessa alla Juve per l’estate a parametro zero, mentre Despinge per venderlo subito e ufficialmente chiede 15ma si accontenterebbe anche di 8-10, pur di non perderlo gratis. Sarà difficile però trovare un accordo dal momento che trae il Napoli è in atto un contenzioso sulla questione della multa per l’ammutinamento al ritiro post Napoli-Salisburgo che si somma a quella dei diritti di immagine (la punta avrebbe violato l’accordo girando ...