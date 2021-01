Elezioni Calabria, de Magistris non esclude l’ipotesi di una candidatura a presidente (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “Dopo Napoli la Calabria è la mia seconda terra. Se c’è la volontà di mettere in atto un passaggio rivoluzionario, questo merita la massima e attenzione e, per quanto mi riguarda, per quello che posso fare darò sicuramente il mio contributo da uomo di giustizia“. Sono queste le parole pronunciate dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto all’iniziativa sulla legalità organizzata dal gruppo “Confronti a 5 stelle per il Sud” e dal “Movimento La Strada“, entrambi vicini al Movimento 5 Stelle. Mentre si ricorrono le voci che darebbero de Magistris come futuro candidato presidente della Regione Calabria per le Elezioni che si terranno nel 2021, il sindaco non esclude apertamente l’eventualità di una sua ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “Dopo Napoli laè la mia seconda terra. Se c’è la volontà di mettere in atto un passaggio rivoluzionario, questo merita la massima e attenzione e, per quanto mi riguarda, per quello che posso fare darò sicuramente il mio contributo da uomo di giustizia“. Sono queste le parole pronunciate dal sindaco di Napoli, Luigi de, intervenuto all’iniziativa sulla legalità organizzata dal gruppo “Confronti a 5 stelle per il Sud” e dal “Movimento La Strada“, entrambi vicini al Movimento 5 Stelle. Mentre si ricorrono le voci che darebbero decome futuro candidatodella Regioneper leche si terranno nel 2021, il sindaco nonapertamente l’eventualità di una sua ...

Avv_Natalina : @isadoralarosa @ToniSonia @luigidimaio @Mov5Stelle Se vuoi passare il tempo con le elezioni regionali in Calabria,… - Avv_Natalina : @isadoralarosa @ToniSonia @luigidimaio @Mov5Stelle Tanto Aiello andrà in coalizione con il M5s e Pd a queste elezio… - Lucia39134555 : @lasorelladiKarl Se commissariare la lombardia significa far eleggere un commissario a questi inetti come per la ca… - domenicoditell1 : Vedo molti fasciosovranisti essere d'accordo con #Spirli per il rinvio delle elezioni causa pandemia in Calabria. La coerenza non è da loro - CosenzaPost : Elezioni in Calabria, Spirlì: “Avviata la procedura per il rinvio” -