Cyndi Lauper: la sua performance disastrosa di Capodanno (Di sabato 2 gennaio 2021) Non tutte le performance riescono bene e lo sa bene Mariah Carey, che il 31 dicembre del 2016 ci regalò un'esibizione horror di Emotions. Qualcosa di simile è accaduto a Capodanno a Cyndi Lauper. La popstar era tra i performer dello show della ABC 'New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest 2021', lei al contrario di Mariah non ha smesso di cantare, ma diciamo solo che forse avrebbe dovuto usare il playback. La Lauper ha cantato Hope, ma qualcosa è andato storto e il risultato non è stato dei migliori. Da casa i telespettatori se ne sono accorti e hanno preso in giro Cyndi, facendo diventare virali i brevi video della sua esibizione. What did we just witness with this performance? pic.twitter.com/m8eqDsvFVu — Barstool Sports (@barstoolsports) January 1, 2021

Anche negli Stati Uniti, ieri sera - o meglio: la sera del 31 dicembre - qualche cosa non è andato per il verso giusto. Cyndi Lauper, in scena per uno spettacolo di capodanno, ha iniziato il suo spett ...

