Crotone | evade per evitare la moglie ma la Cassazione lo assolve | «Preferisco il carcere»

A Crotone un uomo evade dai domiciliari per evitare di stare a casa con la moglie ma la Cassazione lo assolve. Ecco cosa ha detto ai Carabinieri autodenunciandosi: «Preferisco il carcere». Esce per recarsi alla più vicina caserma e farsi riportare in galera. La Suprema Corte gli cancella la seconda condanna. >> Rapina a Milano: i ladri sono entrati dal pavimento e scappati dal tombino Crotone: evade per evitare la moglie Il quotidiano Il Mattino riporta oggi la storia di un uomo che era stato condannato a due mesi di detenzione domiciliare nella sua casa di Crotone insieme all moglie. Quando un giorno ha deciso di scappare da casa per ...

