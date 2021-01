Chi è Alessandra Casella, dalla 'Tv delle ragazze' alle 'Comiche' con Pozzetto e Villaggio (Di sabato 2 gennaio 2021) è un volto noto della televisione e del cinema italiani. Dotata di una naturale comicità è si è fatta sempre notare per le sue interpretazioni brillanti. Alessandra Casella è nata il 16 agosto 1963 a ... Leggi su leggo (Di sabato 2 gennaio 2021) è un volto noto della televisione e del cinema italiani. Dotata di una naturale comicità è si è fatta sempre notare per le sue interpretazioni brillanti.è nata il 16 agosto 1963 a ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Alessandra Chi è Alessandra Casella, dalla Tv delle ragazze alle Comiche con Pozzetto e Villaggio Il Messaggero Morto a 54 anni il marito di Alessandra Casella, l’annuncio su Twitter: “Era l’amore della mia vita”

Un grave lutto ha colpito l’attrice e conduttrice televisiva Alessandra Casella. Il marito è morto all’alba del 2 gennaio all’età di 54 anni a causa di un infarto. Ad annunciare quanto accaduto la ste ...

Chi è Alessandra Casella, dalla "Tv delle ragazze" alle "Comiche" con Pozzetto e Villaggio

Un grave lutto ha colpito l'attrice e conduttrice televisiva Alessandra Casella. Il marito è morto all'alba del 2 gennaio all'età di 54 anni a causa di un infarto. Ad annunciare quanto accaduto la ste ...Alessandra Casella è un volto noto della televisione e del cinema italiani. Dotata di una naturale comicità è si è fatta sempre notare per le sue ...