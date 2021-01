Can Yaman: l’attore confessa di averlo fatto in una notte (Di sabato 2 gennaio 2021) Fine 2020 davvero speciale per l’attore turco Can Yaman che, come rivela attraverso un tweet, l’ha trascorsa a leggere il libro sulla sua vita scritto dalla giornalista vercellese Floriana Rullo. I dettagli Partiamo dalla fine, dal tweet messo online poco prima delle mezzanotte del 31 dicembre nel quale il protagonista della seguitissima serie tv DrayDreamer e prossimo Sandokan nella produzione Vix Luce ha rivelato che “stanotte mi sono messo a leggere tutto fino all’ultima pagina. Non so che dire, grazie di cuore”. Stanotte mi sono messo a leggere tutto fino all’ultima pagina. Non so che dire, grazie di cuore pic.twitter.com/Ke4VeyOAZw — Can Yaman (@canYaman1989) December 31, 2020 Il riferimento è ovviamente al libro di Floriana Rullo “Can ... Leggi su ck12 (Di sabato 2 gennaio 2021) Fine 2020 davvero speciale perturco Canche, come rivela attraverso un tweet, l’ha trascorsa a leggere il libro sulla sua vita scritto dalla giornalista vercellese Floriana Rullo. I dettagli Partiamo dalla fine, dal tweet messo online poco prima delle mezzadel 31 dicembre nel quale il protagonista della seguitissima serie tv DrayDreamer e prossimo Sandokan nella produzione Vix Luce ha rivelato che “stami sono messo a leggere tutto fino all’ultima pagina. Non so che dire, grazie di cuore”. Stami sono messo a leggere tutto fino all’ultima pagina. Non so che dire, grazie di cuore pic.twitter.com/Ke4VeyOAZw — Can(@can1989) December 31, 2020 Il riferimento è ovviamente al libro di Floriana Rullo “Can ...

