Bisogna tutelare la città Sanremo 2021 | la bomba dell' ex Carlo Conti | quel suo gravissimo dubbio

Dopo il Festival di Carlo Conti, che ha portato all'Ariston Maria De Filippi, per Sanremo arriva l'era di Amadeus (alla seconda edizione consecutiva). Ma l'ex conduttore entra a gamba tesa su Repubblica, in un'intervista fiume, dove parla senza freni del Festival e non solo. Amadeus, in un'intervista di due ore a Radio Zeta (che ha lanciato molti cantanti giunti all'Ariston), ha confermato l'ipotesi nave da crociera ormeggiata a Sanremo come una bolla per proteggere il pubblico dal Covid. "Beh è un'idea. Ma non è importante solo il pubblico del Teatro Ariston, Bisogna tutelare la città", precisa Conti. "Sa quante persone arrivano in quei giorni, quanto è pericoloso con la pandemia? La speranza è che da qui a marzo la situazione migliori.

Il 59enne toscano fa un bilancio del 2020 e traccia la rotta per l'anno nuovo dove lo attende la sfida con Maria De Filippi. Festival di Sanremo 2021?

Migranti: Open Arms, 'Europa assente, bisogna agire per la difesa dei diritti fondamentali'

Palermo, 1 gen. (Adnkronos) - Sono tutti a bordo della nave Open Arms i 169 migranti soccorsi ieri pomeriggio in mare. "Dopo aver ricevuto intorno alle 15 una segnalazione di distress dalla ONG Alarm ...

