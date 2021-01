Basket, Serie A 2020-2021: la Fortitudo esce alla distanza ed espugna Cantù (Di sabato 2 gennaio 2021) Un primo tempo equilibrato, con Bologna troppo fallosa, ma poi alla distanza sono le qualità di Banks, Withers e Totè a fare la differenza nell’anticipo della quattrodicesima giornata della Serie A di Basket, con la Fortitudo che si impone a Desio sul campo di Cantù. Il primo quarto è all’insegna degli errori a Desio, con le due squadre che hanno bisogno di due minuti per trovare il primo canestro dal campo, con la Fortitudo, mentre Cantù fatica 320 secondi prima di sbloccarsi. Bologna, però, più fallosa e con 11/12 dalla lunetta i lombardi possono controllare i primi dieci minuti, dove si evidenzia una sola tripla (Totè dopo nove minuti di gioco) e percentuali che non superano il 50% dal campo per entrambe le formazioni che vanno al ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Un primo tempo equilibrato, con Bologna troppo fallosa, ma poisono le qualità di Banks, Withers e Totè a fare la differenza nell’anticipo della quattrodicesima giornata dellaA di, con lache si impone a Desio sul campo di. Il primo quarto è all’insegna degli errori a Desio, con le due squadre che hanno bisogno di due minuti per trovare il primo canestro dal campo, con la, mentrefatica 320 secondi prima di sbloccarsi. Bologna, però, più fallosa e con 11/12 dlunetta i lombardi possono controllare i primi dieci minuti, dove si evidenzia una sola tripla (Totè dopo nove minuti di gioco) e percentuali che non superano il 50% dal campo per entrambe le formazioni che vanno al ...

