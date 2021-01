AstraZeneca | due milioni di dosi del vaccino a settimana da metà gennaio

rtl1025 : ???? Due milioni di dosi del #vaccino Oxford-#AstraZeneca saranno pronte ogni settimana a partire da metà gennaio: lo riporta oggi il Times. - MediasetTgcom24 : AstraZeneca: due milioni di dosi a settimana da metà gennaio #AstraZeneca - sandrowilcke : A Londra le scuole, comprese le elementari, resteranno chiuse almeno finon a metà gennaio. Da quella data AstraZene… - CorriereUmbria : Vaccino, due milioni di dosi a settimana da Astrazeneca a partire da metà gennaio #covid #astrazeneca #vaccino… - CorriereUmbria : Vaccino, due milioni di dosi a settimana da Astrazeneca a partire da metà gennaio #covid #vaccino #astrazeneca… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca due

Il Regno Unito cambia i protocolli di somministrazione del vaccino per accelerare la copertura immunitaria: il rischio, però, è di cadere in un pericoloso flop.No al mix fra due vaccini anti covid diversi come Pfizer e AstraZeneca fra una somministrazione e l'altra. Questo quanto chiarito ...