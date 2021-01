11 831 nuovi casi e 364 morti | contagi di nuovo in aumento | “Colpa delle cene di Natale”

Leggi su leggilo

(Di sabato 2 gennaio 2021) A pochi giorni dal, idi Covid in Italia sono tornati a crescere. Gli esperti chiedono ai cittadini di essere responsabili e collaborativi altrimenti non ne usciremo. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che itotali – attualmente positivi,e guariti – salgono L'articolo proviene da Leggilo.org.