Uomini e Donne, Michele Dentice ha abbandonato il trono over? Le parole del cavaliere (Di venerdì 1 gennaio 2021) Protagonista da settembre del trono over di Uomini e Donne Michele Dentice sarebbe prossimo a lasciare il programma. Secondo alcuni indizi diffusi proprio dal cavaliere sui suoi account social, dalla ripresa del programma Michele potrebbe non essere più presente. "Ultimo viaggio verso Roma" queste le parole del cavaliere su Instagram a conclusione di un post che annuncia scelte e riflessioni importanti. In questi mesi Michele ha attirato l'attenzione di due dame importanti, tanto da provocare reazioni in studio e commenti social sulla veridicità delle sue intenzioni. Il cavaliere ha conosciuto prima Roberta Di Padua che si è molto avvicinata a lui convinta che potesse essere l'uomo ...

