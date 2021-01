Solskjaer: “Vittoria meritata, il pareggio nel finale sarebbe stato una beffa” (Di sabato 2 gennaio 2021) Ai microfoni di Sky Sport UK, il tecnico del Manchester United, Solskjaer, ha parlato dopo la Vittoria sull’Aston Villa che ha regalato il successo ai suoi e il primato della Premier. Queste le sue parole: “Sono due punti in più, se avessimo concesso quel gol nel finale, sarebbe stata una beffa. Devo dire che non mi sono piaciuti gli ultimi dieci minuti perché dobbiamo controllare meglio la partita, sembrava una gara di fine stagione. Quando siamo in vantaggio dobbiamo concludere meglio le partite. Abbiamo dimostrato che, quando vogliamo, possiamo segnare. Abbiamo creato tante occasioni contro una squadra che, rispetto alla passata stagione, è migliorata tanto. Ci hanno creato diversi grattacapi, sono pericolosi soprattutto quando mettono dentro dei crossi dalle fasce”. Foto: AS L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Ai microfoni di Sky Sport UK, il tecnico del Manchester United,, ha parlato dopo lasull’Aston Villa che ha regalato il successo ai suoi e il primato della Premier. Queste le sue parole: “Sono due punti in più, se avessimo concesso quel gol nelstata una. Devo dire che non mi sono piaciuti gli ultimi dieci minuti perché dobbiamo controllare meglio la partita, sembrava una gara di fine stagione. Quando siamo in vantaggio dobbiamo concludere meglio le partite. Abbiamo dimostrato che, quando vogliamo, possiamo segnare. Abbiamo creato tante occasioni contro una squadra che, rispetto alla passata stagione, è migliorata tanto. Ci hanno creato diversi grattacapi, sono pericolosi soprattutto quando mettono dentro dei crossi dalle fasce”. Foto: AS L'articolo proviene da ...

PassioneCalc10 : Il ?? vittoria di @MarcusRashford vs il @Wolves . Grande lancio di #BrunoFernandes e importante ruolo di #Cavani ch… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Solskjaer: 'Non abbiamo fatto una grande partita ma siamo riusciti a trovare la vittoria contro un… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Solskjaer: 'Non abbiamo fatto una grande partita ma siamo riusciti a trovare la vittoria contro un… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Solskjaer: 'Non abbiamo fatto una grande partita ma siamo riusciti a trovare la vittoria contro un… - napolimagazine : MANCHESTER UNITED - Solskjaer: 'Non abbiamo fatto una grande partita ma siamo riusciti a trovare la vittoria contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Solskjaer Vittoria Solskjaer: “Vittoria meritata, il pareggio nel finale sarebbe stato una beffa” alfredopedulla.com Lo United aggancia in vetta il Liverpool

È iniziato nel migliore dei modi il 2021 del Manchester United. In uno dei due anticipi della 17a giornata di Premier League, gli uomini di Solskjaer hanno agganciato in vetta il Liverpool a quota 33 ...

United, vittoria che vale il primato: Ancelotti perde col West Ham

Arrivano aggiornamenti dalla Premier League ma intanto nel primo giorno del 2021 vanno in archivio le prime due partite ...

È iniziato nel migliore dei modi il 2021 del Manchester United. In uno dei due anticipi della 17a giornata di Premier League, gli uomini di Solskjaer hanno agganciato in vetta il Liverpool a quota 33 ...Arrivano aggiornamenti dalla Premier League ma intanto nel primo giorno del 2021 vanno in archivio le prime due partite ...