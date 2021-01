Selvaggia Lucarelli: una neonata per un futuro di speranza (Di venerdì 1 gennaio 2021) Selvaggia Lucarelli sul suo profilo ha raccontato una storia che le è stata inviata da due suoi fan. Si tratta di una bimba di nome Greta che, appena nata, ha cercato di togliere la mascherina al chirurgo. Un gesto simbolico, metafora di rinascita! Finalmente stiamo per lasciarci alle spalle questo particolarissimo anno che abbiamo vissuto. Tra paura, distanziamenti e mascherine questo 2020 è stato davvero particolare ma stasera Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 1 gennaio 2021)sul suo profilo ha raccontato una storia che le è stata inviata da due suoi fan. Si tratta di una bimba di nome Greta che, appena nata, ha cercato di togliere la mascherina al chirurgo. Un gesto simbolico, metafora di rinascita! Finalmente stiamo per lasciarci alle spalle questo particolarissimo anno che abbiamo vissuto. Tra paura, distanziamenti e mascherine questo 2020 è stato davvero particolare ma stasera Articolo completo: dal blog SoloDonna

