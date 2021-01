Sconfitte in Nba per Atlanta e Oklahoma, Gallinari si infortuna (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Prima sconfitta stagionale per Atlanta nella regular-season dell'Nba. Gli Hawks cadono sul parquet dei Brooklyn Nets per 145-141 in una serata sfortunata per Danilo Gallinari: la 32enne ala lombarda, che aveva già saltato gli ultimi due match per una contusione al piede sinistro, si è procurato una distorsione alla caviglia destra andando a rimbalzo con Kyrie Irving. Per l'azzurro, che nei primi 3 minuti di gara aveva già totalizzato 5 punti e 1 rimbalzo, si teme un periodo di stop di qualche settimana. Kevin Durant è il più prolifico dell'incontro andando a referto con 33 punti. Sconfitta casalinga per Oklahoma City Thunder, messa a tappeto per 113-80 dai New Orleans Pelicans, trascinati dai 20 punti infilati da Brandon Ingram. Spazio tra i padroni di casa per Nicolò Melli, che esce dalla panchina e totalizza 17 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Prima sconfitta stagionale pernella regular-season dell'Nba. Gli Hawks cadono sul parquet dei Brooklyn Nets per 145-141 in una serata sfortunata per Danilo: la 32enne ala lombarda, che aveva già saltato gli ultimi due match per una contusione al piede sinistro, si è procurato una distorsione alla caviglia destra andando a rimbalzo con Kyrie Irving. Per l'azzurro, che nei primi 3 minuti di gara aveva già totalizzato 5 punti e 1 rimbalzo, si teme un periodo di stop di qualche settimana. Kevin Durant è il più prolifico dell'incontro andando a referto con 33 punti. Sconfitta casalinga perCity Thunder, messa a tappeto per 113-80 dai New Orleans Pelicans, trascinati dai 20 punti infilati da Brandon Ingram. Spazio tra i padroni di casa per Nicolò Melli, che esce dalla panchina e totalizza 17 ...

ROMA (ITALPRESS) - Prima sconfitta stagionale per Atlanta nella regular-season dell'Nba. Gli Hawks cadono sul parquet dei Brooklyn Nets per 145-141 in una serata sfortunata per Danilo Gallinari: la

