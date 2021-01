Oggi fare un nuovo Live Aid sarebbe impossibile (e non perché le star di allora sono invecchiate) (Di venerdì 1 gennaio 2021) La canzone di Natale cui ho più pensato nell’ultima settimana è Do they know it’s Christmas?, che fu la canzone del Natale dell’84, quando i musicisti inglesi decisero che avrebbero risolto il problema della fame nel mondo. I nostri genitori non smisero di dirci di finire quel che avevamo nel piatto, «pensa ai bambini che muoiono di fame in Africa», la povertà del terzo mondo non credo sia stata risolta (sospetto di no: si è semplicemente smesso di parlarne, giacché le buone cause sono anch’esse mode), ma per il pop venne un grande anno. Dopo la canzone dei rockettari inglesi, quella degli americani (We are the world), e poi il concerto che unì i due progetti e infelicitò le famiglie italiane, i cui bambini strepitavano perché nelle case al mare i televisori non prendevano il canale giusto: il Live Aid, forse ne avete sentito parlare. ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 gennaio 2021) La canzone di Natale cui ho più pensato nell’ultima settimana è Do they know it’s Christmas?, che fu la canzone del Natale dell’84, quando i musicisti inglesi decisero che avrebbero risolto il problema della fame nel mondo. I nostri genitori non smisero di dirci di finire quel che avevamo nel piatto, «pensa ai bambini che muoiono di fame in Africa», la povertà del terzo mondo non credo sia stata risolta (sospetto di no: si è semplicemente smesso di parlarne, giacché le buone causeanch’esse mode), ma per il pop venne un grande anno. Dopo la canzone dei rockettari inglesi, quella degli americani (We are the world), e poi il concerto che unì i due progetti e infelicitò le famiglie italiane, i cui bambini strepitavanonelle case al mare i televisori non prendevano il canale giusto: ilAid, forse ne avete sentito parlare. ...

borghi_claudio : Mi sono fermato alle prime righe. Quando dite che è da LUGLIO che avete chiesto di dedicare UN giorno in Parlamento… - SirDistruggere : In Israele hanno vaccinato il 30% della popolazione e vanno avanti dell’1,7% al giorno, di questo passo ne saranno… - vladiluxuria : Da maliziosa sospetto che la presunta relazione lesbo tra #DayaneMello e #rosalinda (esperta in finzioni) sia una… - alloravaletutto : 1.Non dovrei fare colazione con la torta pan di stelle. 2. Da quanto tempo non faccio la pasta al tonno? 3.Devo far… - angiuoniluigi : RT @Corriere: 1 gennaio 2021, Italia in zona rossa: spesa e visite ad amici e parenti, ecco cosa si p... -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi fare Oggi, 31 dicembre: le regole del Capodanno a prova di Covid. L'Italia zona rossa per quattro giorni la Repubblica Coronavirus, il ricercatore italiano e il vaccino etico prodotto a Cuba

Forse non ci crederete, ma secondo i dati elaborati dal New York Times, l’8% dei vaccini contro il coronavirus già arrivati in fase di sperimentazione clinica è prodotto a Cuba. L’isola del Centroamer ...

Vaccino anti-Covid, da oggi somministrazioni in aziende sanitarie e ospedaliere della regione

Catanzaro - Sono 15.210 le dosi di vaccino anti-Covid arrivate in Calabria la mattina del 31 dicembre 2020. A partire da oggi, 1 gennaio, inizieranno le somministrazioni nelle aziende sanitarie e ospe ...

Forse non ci crederete, ma secondo i dati elaborati dal New York Times, l’8% dei vaccini contro il coronavirus già arrivati in fase di sperimentazione clinica è prodotto a Cuba. L’isola del Centroamer ...Catanzaro - Sono 15.210 le dosi di vaccino anti-Covid arrivate in Calabria la mattina del 31 dicembre 2020. A partire da oggi, 1 gennaio, inizieranno le somministrazioni nelle aziende sanitarie e ospe ...