Mattarella, discorso da record di ascolti: oltre 15 milioni davanti alla tv per il messaggio di fine anno (Di venerdì 1 gennaio 2021) E' stato il discorso dei record quello che ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto agli italiani per i consueti auguri di fine anno. Sono stati infatti 15.272.170 i telespettatori che si sono collegati sia attraverso i canali generalisti che attraverso quelli tematici, con il 64,95% di share. Nel 2019 erano stati 10.121.552 i telespettatori, per uno share del 59,51%; nel 2018 erano stati 10.525.049, con il 62,13% di share; nel 2017 erano stati 9.700.277 con il 55,58% di share; nel 2016, 10.060.189,con il 58,63% di share; nel 2015 sono stati 10.075.487 con il 56,019% di share.

