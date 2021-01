Mattarella: 'costruire e non cercare vantaggi illusori, 2021 per battere virus e ripartire'/Adnkronos (6) (Di venerdì 1 gennaio 2021) (Adnkronos) - Più in generale il Capo dello Stato porrà "la ripartenza al centro di quest'ultimo tratto del mandato", ricordando che "quello che inizia sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica". Una considerazione oggettiva e non una risposta a quanti vorrebbero sondare una sua disponibilità ad una eventuale rielezione. In questo momento ciò che conta è che il 2021 "sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per farcela". (di Sergio Amici) Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) () - Più in generale il Capo dello Stato porrà "la ripartenza al centro di quest'ultimo tratto del mandato", ricordando che "quello che inizia sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica". Una considerazione oggettiva e non una risposta a quanti vorrebbero sondare una sua disponibilità ad una eventuale rielezione. In questo momento ciò che conta è che il"sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per farcela". (di Sergio Amici)

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Il 2021 deve essere l’anno della sconfitta del virus e il primo della ripresa. Decisivi per la rinascita" saranno il vaccino - farlo "è una scelta di responsabilità, un dov ...

Giornata mondiale pace: Mattarella al Papa, serve “maggiore protagonismo delle donne”

"In quanto membri del Consiglio dei Diritti Umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, avvertiamo con particolare forza l'impegno nella tutela e promozione dei diritti umani fondamentali, inaliena ...

