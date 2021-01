L’allarme di BioNTech: «Da soli non ce la facciamo, servono altri vaccini». E per Astrazeneca torna l’ipotesi del via libera entro fine gennaio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le dosi di vaccino Pfizer rischiano di non bastare. A lanciare L’allarme è U?ur ?ahin, il capo di BioNTech, l’azienda tedesca che ha sviluppato la formula con la multinazionale statunitense: «Se altri vaccini contro il Coronavirus non saranno approvati subito in Europa l’azienda da sola non riuscirà a coprire il fabbisogno». Parole che mettono ancora più pressione nei confronti delle altre aziende impegnate nello sviluppo del vaccino. Non c’è tempo da perdere perché «la situazione non è buona», dice Sahin, che parla di un vero e proprio «gap», un vuoto di dosi che Pfizer non riuscirebbe a coprire se non con l’aiuto di altri vaccini. «Non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri», ha spiegato il capo di ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Le dosi di vaccino Pfizer rischiano di non bastare. A lanciareè U?ur ?ahin, il capo di, l’azienda tedesca che ha sviluppato la formula con la multinazionale statunitense: «Secontro il Coronavirus non saranno approvati subito in Europa l’azienda da sola non riuscirà a coprire il fabbisogno». Parole che mettono ancora più pressione nei confronti delle altre aziende impegnate nello sviluppo del vaccino. Non c’è tempo da perdere perché «la situazione non è buona», dice Sahin, che parla di un vero e proprio «gap», un vuoto di dosi che Pfizer non riuscirebbe a coprire se non con l’aiuto di. «Non sono stati approvatie noi dobbiamo coprire il buco con i nostri», ha spiegato il capo di ...

