La festa di compleanno di Osimhen (ora positivo) prima di tornare a Napoli (Di venerdì 1 gennaio 2021) Victor Osimhen è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato il Calcio Napoli. L’attaccante nigeriano, fermo in Serie A dall’8 novembre a causa di una lussazione alla spalla, è rientrato ieri dopo una lunga terapia in Belgio. La notizia della positività ovviamente è un’ulteriore tegola anche se l’attaccante non avrebbe comunque giocato a Cagliari. Forse avrebbe potuto farlo contro l’Udinese il 10 gennaio. prima di rientrare a Napoli, Osimhen ha festeggiato il suo ventiduesimo compleanno come documentato da alcune foto e video su Instagram di Golden Michael cantante di musica afro-gospel. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Golden Michael (@officialgoldenmichael) L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 gennaio 2021) Victorè risultatoal Covid-19. Lo ha comunicato il Calcio. L’attaccante nigeriano, fermo in Serie A dall’8 novembre a causa di una lussazione alla spalla, è rientrato ieri dopo una lunga terapia in Belgio. La notizia della positività ovviamente è un’ulteriore tegola anche se l’attaccante non avrebbe comunque giocato a Cagliari. Forse avrebbe potuto farlo contro l’Udinese il 10 gennaio.di rientrare aha festeggiato il suo ventiduesimocome documentato da alcune foto e video su Instagram di Golden Michael cantante di musica afro-gospel. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Golden Michael (@officialgoldenmichael) L'articolo ...

