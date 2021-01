Incidente nella notte di Capodanno, morto un ragazzo di 26 anni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un ragazzo di 26 anni è morto la notte scorsa schiantandosi con la sua auto, attorno alle 2, in via Carducci a Bergamo . Vani per lui i soccorsi del 118. Vincenzo Caldura , questo il nome del giovane, ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Undi 26lascorsa schiantandosi con la sua auto, attorno alle 2, in via Carducci a Bergamo . Vani per lui i soccorsi del 118. Vincenzo Caldura , questo il nome del giovane, ...

BERGAMO - Un ragazzo di 26 anni è morto la notte scorsa schiantandosi con la sua auto, attorno alle 2, in via Carducci a Bergamo. Vani per lui i soccorsi del 118. Vincenzo Caldura, questo ...

