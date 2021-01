Hellboy | la trasformazione di Ron Perlman tra trucco estremo e workout

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Ronsi allenò duramente per più di tre ore al giorno, lesse tutti i fumetti die si sottopose ad estreme sessioni diper il film. Prima dell'inizio delle riprese della pellicola Ronlesse tutti i fumetti di, si allenò molto duramente per più di tre ore al giorno dai cinque ai sette giorni a settimana e fu costretto a sottoporsi a lunghissime ed estenuanti sessioni di. L'attore americano si dedicò così intensamente al ruolo che, ad un certo punto, arrivò ad allenarsi durante i suoi giorni liberi, in vacanza e perfino durante le riprese: aveva un personal trainer sul set e si esercitava con lui tra una scena e l'altra. Una volta terminata ogni estrema sessione dil'unica parte del corpo …