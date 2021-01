È in libreria il romanzo “Sotto il cielo del mondo” di Flavio Stroppini (Di sabato 2 gennaio 2021) Quella di Alvaro Giacometti è una vita tranquilla, fatta della quotidianità del suo piccolo paese di montagna in Svizzera, senza troppe domande per sé e gli altri. Fino a quando arriva la notizia della morte del padre, conosciuto appena: un marinaio che da decenni non faceva altro che mandare una cartolina di tanto in tanto. È in questo momento che la vita di Alvaro esplode letteralmente, così come il romanzo “Sotto il cielo del mondo” di Flavio Stroppini, di cui è protagonista (Gabriele Capelli Editore – in libreria dal 9 novembre). Alvaro scopre che il padre, a sua insaputa, era tornato a vivere non lontano dal paese e, dopo aver trovato in casa sua un enorme modello di nave cargo e le parole di una canzone misteriosa, viene mosso da un istinto irrefrenabile: ... Leggi su bergamonews (Di sabato 2 gennaio 2021) Quella di Alvaro Giacometti è una vita tranquilla, fatta della quotidianità del suo piccolo paese di montagna in Svizzera, senza troppe domande per sé e gli altri. Fino a quando arriva la notizia della morte del padre, conosciuto appena: un marinaio che da decenni non faceva altro che mandare una cartolina di tanto in tanto. È in questo momento che la vita di Alvaro esplode letteralmente, così come ilildel” di, di cui è protagonista (Gabriele Capelli Editore – indal 9 novembre). Alvaro scopre che il padre, a sua insaputa, era tornato a vivere non lontano dal paese e, dopo aver trovato in casa sua un enorme modello di nave cargo e le parole di una canzone misteriosa, viene mosso da un istinto irrefrenabile: ...

zazoomblog : È in libreria il romanzo “Sotto il cielo del mondo” di Flavio Stroppini - #libreria #romanzo #“Sotto #cielo - NienteDD : RT @LorisCantarelli: #FumettoDelGiorno (ristampa, in libreria) 'Afghanistan' di Attilio Micheluzzi: affascinante romanzo storico rimasto in… - Cartoon_Club : RT @LorisCantarelli: #FumettoDelGiorno (ristampa, in libreria) 'Afghanistan' di Attilio Micheluzzi: affascinante romanzo storico rimasto in… - shootingrome : Tariq Ali “La donna di pietra” Romanzo,Baldini Castoldi Dalai Editore,come nuovo #libro #romanzo #oriente #books… - AlePezzin : RT @Artibani1: Tra pochi giorni Young Donald Duck arriva in libreria con un romanzo illustrato e dalla prossima settimana un nuovo ciclo di… -

Ultime Notizie dalla rete : libreria romanzo "Rise", il primo romanzo della spezzina Jessica Baldini in libreria Città della Spezia Librerie: lo shopping delle feste regala ottimismo all’editoria

In attesa dei dati ufficiali delle feste, gli operatori registrano «la risalita delle vendite» Ambrosini: «Alcuni miei colleghi hanno quasi compensato le perdite di marzo e aprile» ...

Parte il servizio a domicilio per la consegna dei libri

Non tutti possono recarsi in Biblioteca per prendere a prestito i libri, soprattutto chi ha difficoltà di movimento. In questi mesi poi per tutti vale la regola di uscire di casa il meno possibile. In ...

In attesa dei dati ufficiali delle feste, gli operatori registrano «la risalita delle vendite» Ambrosini: «Alcuni miei colleghi hanno quasi compensato le perdite di marzo e aprile» ...Non tutti possono recarsi in Biblioteca per prendere a prestito i libri, soprattutto chi ha difficoltà di movimento. In questi mesi poi per tutti vale la regola di uscire di casa il meno possibile. In ...