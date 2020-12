E’ già Brexit, la burocrazia torna a zavorrare l’import-export Ue- Regno Unito (Di venerdì 1 gennaio 2021) Gli accordi post Brexit sulle relazioni future tra l'Ue e il Regno Unito, conclusi alla vigilia di Natale, già firmati dalle parti e approvati dal Parlamento britannico, sono entrati in vigore provvisoriamente dalla mezzanotte (le 23 di Londra) di ieri, 31 dicembre, in attesa della ratifica da parte del Parlamento europeo (attesa a marzo) e della successiva adozione finale da parte del Consiglio Ue. Si tratta senza dubbio di un risultato notevolissimo raggiunto dai negoziatori, che scongiura l'incubo della separazione netta e immediata in mercati distinti di due grandi economie finora fortemente interdipendenti, senza un quadro di regole concordate e di meccanismi di cooperazione. Uno scenario che avrebbe bloccato in gran parte gli scambi e penalizzato fortemente le imprese e i cittadini. Basta guardare agli aumenti dei costi dovuti ai ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 1 gennaio 2021) Gli accordi postsulle relazioni future tra l'Ue e il, conclusi alla vigilia di Natale, già firmati dalle parti e approvati dal Parlamento britannico, sono entrati in vigore provvisoriamente dalla mezzanotte (le 23 di Londra) di ieri, 31 dicembre, in attesa della ratifica da parte del Parlamento europeo (attesa a marzo) e della successiva adozione finale da parte del Consiglio Ue. Si tratta senza dubbio di un risultato notevolissimo raggiunto dai negoziatori, che scongiura l'incubo della separazione netta e immediata in mercati distinti di due grandi economie finora fortemente interdipendenti, senza un quadro di regole concordate e di meccanismi di cooperazione. Uno scenario che avrebbe bloccato in gran parte gli scambi e penalizzato fortemente le imprese e i cittadini. Basta guardare agli aumenti dei costi dovuti ai ...

AlbertoBagnai : #brexit Era già tutto scritto: Rowan Atkinson (Mr. Bean) European Anthem - 'Beethoven's 9th Symphony' - capricorne_o : RT @Marco_dreams: Brexit: il papà di Boris Johnson ha detto che chiederà cittadinanza francese per restare agganciato alla UE. Il fratello… - susanna769 : RT @Marco_dreams: Brexit: il papà di Boris Johnson ha detto che chiederà cittadinanza francese per restare agganciato alla UE. Il fratello… - MaurizioBrando : RT @Marco_dreams: Brexit: il papà di Boris Johnson ha detto che chiederà cittadinanza francese per restare agganciato alla UE. Il fratello… - Tullio_Ostilio : RT @Marco_dreams: Brexit: il papà di Boris Johnson ha detto che chiederà cittadinanza francese per restare agganciato alla UE. Il fratello… -

Ultime Notizie dalla rete : già Brexit Accordo Brexit, parla Ian Rankin: “L’intesa di Johnson forse non basterà a fermare l’indipendenza della Sc... La Repubblica