Covid bollettino Lazio 1 gennaio | 1 913 contagi +146 | Roma sale a 800 Morti in calo

you_trend : ?? A partire da domani il bollettino quotidiano dei dati COVID curato da YouTrend conterrà anche il numero aggiornat… - ItaliaViva : Nel bollettino quotidiano sul Covid, con grande trasparenza, venga detto espressamente anche quanti vaccini vengono… - SkyTG24 : Il via libera al vaccino #AstraZeneca è arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti san… - zazoomblog : Covid bollettino Lazio 1° gennaio 2021 aumentano i contagi nella regione e a Roma calano i morti - #Covid… - occhio_notizie : #Covid in Lazio, 1.913 nuovi contagi: il bollettino del 1 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Nella giornata di oggi, 1 gennaio 2021 in Puglia, sono stati registrati 7.045 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus con 1.395 casi positivi ...Covid Abruzzo, il bollettino sanitario di venerdì 1 gennaio 2021, 410 nuovi positivi. Oggi in Abruzzo riscontrati 410 nuovi positivi (di età compresa ...