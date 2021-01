Covid, 22.211 nuovi casi in 24 ore, 462 vittime: 80 in Lombardia (Di venerdì 1 gennaio 2021) I dati relativi ai nuovi contagi di Covid 19 nelle ultime ore non promettono nulla di buono. In Italia si registrano 22.211 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 462 decessi. Di questi 80 nella sola Lombardia. I DATI DI OGGI – i tamponi effettuati: 25.467 totale complessivo: 4.885.034 – i nuovi casi positivi: 3.056 (di cui 171 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 401.444 (+2.287), di cui 3.637 dimessi e 397.807 guariti – in terapia intensiva: 487 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.352 (-85)– i decessi, totale complessivo: 25.203 (+80) I nuovi casi PER PROVINCIA Milano: 800 di cui 308 a Milano città;Bergamo: 122; Brescia: 462; Como: 221; Cremona: 76; Lecco: 136; Lodi: 77; Mantova: 328; Monza e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 gennaio 2021) I dati relativi aicontagi di19 nelle ultime ore non promettono nulla di buono. In Italia si registrano 22.211nelle ultime 24 ore, con 462 decessi. Di questi 80 nella sola. I DATI DI OGGI – i tamponi effettuati: 25.467 totale complessivo: 4.885.034 – ipositivi: 3.056 (di cui 171 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 401.444 (+2.287), di cui 3.637 dimessi e 397.807 guariti – in terapia intensiva: 487 (-2) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.352 (-85)– i decessi, totale complessivo: 25.203 (+80) IPER PROVINCIA Milano: 800 di cui 308 a Milano città;Bergamo: 122; Brescia: 462; Como: 221; Cremona: 76; Lecco: 136; Lodi: 77; Mantova: 328; Monza e ...

