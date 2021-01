Capodanno: Giro, 'incomprensibile trasmettere concerto Vienna in differita' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "È semplicemente incomprensibile che la Rai ancora una volta abbia deciso di trasmettere in differita il più celebre concerto di Capodanno al mondo della Filarmonica di Vienna. Ai tempi della rimpianta Prima Repubblica non accadeva. Ma tant'è. Da alcuni anni la Rai trasmette dalla Fenice di Venezia il concerto di inizio anno. Bello ma non è la stessa cosa e su questo non ammetto repliche". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, ex sottosegretario alla Cultura. "Il Capodanno della musica -aggiunge- è quello di Vienna. Ed oltre ad essere semplicemente incomprensibile non averlo trasmesso in diretta è anche semplicemente vergognoso non averlo fatto quest'anno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "È semplicementeche la Rai ancora una volta abbia deciso diinil più celebredial mondo della Filarmonica di. Ai tempi della rimpianta Prima Repubblica non accadeva. Ma tant'è. Da alcuni anni la Rai trasmette dalla Fenice di Venezia ildi inizio anno. Bello ma non è la stessa cosa e su questo non ammetto repliche". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Francesco, ex sottosegretario alla Cultura. "Ildella musica -aggiunge- è quello di. Ed oltre ad essere semplicementenon averlo trasmesso in diretta è anche semplicemente vergognoso non averlo fatto quest'anno ...

