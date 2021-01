Calcio: esplode petardo in mano, Elabdellaoui rischia vista (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA, 01 GEN - Un incidente con i fuochi d'artificio nella notte dell'ultimo dell'anno e Omar Elabdellaoui, 29enne difensore norvegese in forza al Galatasarym, rischia la vista. L'incidente, secondo i ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA, 01 GEN - Un incidente con i fuochi d'artificio nella notte dell'ultimo dell'anno e Omar, 29enne difensore norvegese in forza al Galatasarym,la. L'incidente, secondo i ...

