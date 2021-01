Bellolampo, pubblicata la gara per la settima vasca (Di venerdì 1 gennaio 2021) La gara è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con una base d'asta di 24,6 milioni di euro, iva inclusa, attinti dai Fondi Fsc 2014-2020. A gestire la procedura sarà la ... Leggi su livesicilia (Di venerdì 1 gennaio 2021) Laè statasulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con una base d'asta di 24,6 milioni di euro, iva inclusa, attinti dai Fondi Fsc 2014-2020. A gestire la procedura sarà la ...

"L'analisi diramata nei giorni scorsi dall'Ance Sicilia offre a tutti noi la conferma che siamo sulla strada giusta. Il sistema dei Lavori pubblici della Sicilia vede finalmente tutti gli indicatori i ...

PALERMO – Buone notizie per Palermo: la Regione siciliana ha infatti pubblicato la gara per la settima vasca di Bellolampo. Un annuncio che consente al capoluogo di tirare un sospiro di sollievo, vist ...

