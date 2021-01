A Venezia mascherine | a Vienna no | concerti diversi nel Capodanno Covid

Leggi su agi

(Di venerdì 1 gennaio 2021) AGI - Il direttore d'orchestra Daniel Harding in mascherina nera già al suo emozionato ingresso nel teatro La Fenice imitato da orchestra e coro, Riccardo Muti a volto scoperto nella Musikverein come tutti i musicisti della Filarmonica di. Tra, a distanza di un'ora e dieci i telespettatori collegati prima su Raiuno alle 12,20 per la diretta del tradizionale concerto capodannesco nostrano e alle 13,30 su Raidue per la differita di quello austriaco, si sono trovati davanti a due scelte opposte per le relative prime volte degli storici appuntamenti di inizio anno senza pubblico, dominati dai limiti dell'era. Decisi a non privare della musica classica di inizio anno gli spettatori che il virus ha estromesso dalle sale, le due direzioni artistiche hanno fatto scelte opposte in quanto a ...